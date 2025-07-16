Деятельность пособников, как и их украинских заказчиков, как правило квалифицируется по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества, отметили в федеральной службе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Действия пособников мошеннических кол-центров с Украины в ряде случаев могут подпадать под статью о госизмене. Об этом предупредили в ФСБ России, комментируя задержание в Ярославской и Свердловской областях шестерых пособников украинских кол-центров Украины.

"При этом деятельность пособников, как и их украинских заказчиков, [как правило] квалифицируется по особо тяжким статьям, таким как ч. 4 ст. 159, ч. 1, 3 ст. 210 УК России (мошенничество и создание преступного сообщества), предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы. Кроме того, за содействие в деятельности, направленной против безопасности России, пособник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - отметили в ЦОС ФСБ.

В ФСБ напомнили, что украинской стороной в качестве пособников реализации мошеннической схемы на территории России привлекаются администраторы sim-боксы, продавцы, покупатели и курьеры по доставке этих устройств, лица и организации, приобретающие крупные партии sim-карт, а также лица из числа российских граждан, содействующие переводу полученных мошенническим путем денежных средств на иностранные банковские карты или криптовалюту, так называемые дроперы.