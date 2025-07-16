Их подключат к системе "Безопасный город", чтобы правоохранители имели доступ к видеоматериалам

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Видеокамеры установят на наиболее крупных пунктах сбора мусора в Курской области и подключат их к системе "Безопасный город", чтобы правоохранители имели к материалам прямой доступ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"На отдельных проблемных точках стоят видеокамеры, но пока их недостаточно. Установим их на наиболее крупных пунктах сбора мусора и подключим к системе "Безопасный город", чтобы правоохранители имели к видеоматериалам прямой доступ. Камеры с видеоаналитикой готовы установить уже в десяти проблемных местах, еще по семи идет работа. Проработаем возможность, чтобы видеофиксация присутствовала на всех 53 проблемных точках", - написал он.

Министерство природных ресурсов Курской области будет сопровождать все ситуации, по которым спецавтобазой зафиксированы нарушения. Вопрос находиться на контроле врио главы региона.

По словам Хинштейна, самые проблемные контейнерные площадки находятся в Железнодорожном, Сеймском и Центральном округах. "Чаще всего, сложности возникают из-за перегруженности площадок строительным мусором, который трудно вывозить. К тому же, появился полулегальный бизнес, когда этот мусор вывозят не на санкционированную свалку, а на пункты сбора ТКО. Это порождает целый ряд проблем: туда не может подъехать спецтехника, люди не могут выбросить мусор. Свалка расползается", - добавил врио главы региона.

Отмечается, что все нарушения фиксируются спецавтобазой и Минприроды региона. После этого материалы поступают в УМВД для вынесения административного наказания - штрафа: для физлиц сумма составляет до 15 тыс. рублей, для должностных - до 60 тыс. рублей, для юрлиц - до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении закона сумма увеличивается вдвое. За 2024 год подобных обращений зафиксировано 53, а за полгода 2025-го уже 45.