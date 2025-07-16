МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. школьников получили 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ в Москве в этом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поздравляю выпускников с окончанием Единого государственного экзамена. В Москве ЕГЭ сдали больше 90 тыс. человек. <...> 100 баллов по одному из предметов получил 1 651 москвич, 200 за два экзамена - 104, а 300 за три дисциплины - 4", - написал Собянин.

По его словам, Москва второй год подряд остается единственным регионом России, где выпускник показал максимальный результат. Ученица школы №1514 Надежда Яшмолкина смогла набрать 400 баллов на ЕГЭ.

Мэр отметил растущую тенденцию к сдаче экзаменов по естественно-научным и техническим предметам и возросшие результаты в этой области. Так, в 6 раз увеличилось число стобалльников по информатике, в 2 раза - по химии, в 1,2 раза - по биологии.

"Высокие достижения юных москвичей - результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ в школах столицы. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени, а на платформе МЭШ можно посмотреть видеоразборы заданий и пройти тесты с автопроверкой", - заключил Собянин.