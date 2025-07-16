Повышение цен на образовательные услуги контролируют учредители вузов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость обучения на программах высшего образования в РФ должно регулировать Минобрнауки РФ. На данный момент повышение цен на образовательные услуги контролируют учредители вузов, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"Для всех автономных бюджетных учреждений порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов - это Минсельхоз, для медицинских университетов - это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным", - сказал он на заседании, посвященном проблеме роста цен на образовательные программы высшего образования в Госдуме.

Ранее Минобрнауки РФ сообщило ТАСС, что стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год, в том числе по Москве - на 15,7%.