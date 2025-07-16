Член комитета Госдумы по охране здоровья счел, что отказ от прививок является политикой "определенных структур", враждебных России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Государственная политика в отношении противников вакцинации должна появиться в России. С таким предложением к первому замминистра здравоохранения Виктору Фисенко обратился член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

"Надо выработать государственную политику в отношении антиваксеров обязательно. И комитет вас, я вас заверяю, поддержит, - сказал Петров на заседании комитета. - Мне кажется, вот эти вещи как минимум надо поставить в совместное обсуждение на ближайшее время".

Депутат отметил, что отказ от прививок является политикой "определенных структур", враждебных России. "В сегодняшней ситуации это угроза жизни и здоровью наших детей, причем прямая", - подчеркнул парламентарий.

Согласно докладу Роспотребнадзора, отказ россиян от прививок в 2024 году привел к распространению в стране кори, краснухи и коклюша. Так, за 2024 год в РФ выявили 22 455 случаев заболевания корью. 67% заболевших - несовершеннолетние. 89,5% заболевших не были привиты, как минимум четыре летальных исхода установлено среди непривитых детей.