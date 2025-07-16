В пресс-службе правительства Ямала сообщили, что могильник состоит из более чем 15 погребений

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Археологи из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры впервые обнаружили могильный комплекс эпохи энеолита, состоящий из более 15 погребений, в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"В окружной столице обнаружен самый богатый и неординарный по погребальному обряду могильный комплекс эпохи энеолита на севере Западной Сибири. Он состоит из более 15 погребений, предположительный возраст которых - около 5 тыс. лет", - говорится в сообщении.

По словам руководителя раскопок Олега Кардаша, это первая в истории археологии достоверная находка медных изделий на Севере. "Таких масштабных исследований в Салехарде не было с 2005 года. Раскопки последних двух лет открыли много новых страниц в истории города и стали, безусловно, подарком Салехарду к 430-летию города", - приводят в сообщении слова руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Елены Дубковой.

В погребениях обнаружены предметы, сопровождавшие умерших в загробный мир, в том числе, металлические пластины. Также одна из находок напоминает трапециевидное украшение, похожее на аналогичные каменные. Археологи полагают, что это было украшение - подвеска.

Работы ведутся АНО "Институт археологии севера" в рамках реконструкции Обдорского острога с 2024 года. В 2024 году ученые из Югры впервые обнаружили остатки тыновой стены острога.