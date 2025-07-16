Оно действует в дневное время с 7:00 до 21:00 и связано с наступлением периода неблагоприятных природно-климатических условий

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Ограничение для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн начинает действовать во Владивостоке. Так, большегрузы в период до 15 августа не смогут въезжать в город с 7:00 до 21:00 часов, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"В границах Владивостока начинает действовать временное ограничение для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн. Ограничения действуют в период с 7:00 до 21:00, вне зависимости от дня недели, до 15 августа. <…> Это связано с наступлением периода неблагоприятных природно-климатических условий, которые влекут за собой снижение несущей способности конструктивных элементов дорог", - говорится в сообщении.

Постановление о временном запрете инициированного городской администрацией. В соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения, временные дорожные знаки и информационные щиты, в частности, установят в районе "Лемана-Про", Низководного моста, поворота на бухту Лазурная, объездной дороги через поселок Де-Фриз, а также в районе "Примринга". Для регулирования дорожного движения будут привлечены экипажи ГИБДД.

Временные ограничения не распространяются на: пассажирские перевозки автобусами; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества; движение транспортных средств органов внутренних дел; движение специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности органов внутренних дел, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий.

Ранее ограничения на проезд большегрузного транспорта по ряду региональных дорог вводились из-за жары. Так, 9 июля был введен запрет на въезд в города и передвижение по некоторым трассам при температуре воздуха свыше 32 градусов тепла, при которой увеличивался риск разрушения автодорог.