Согласно соглашению, студенты примут участие в строительстве школы на 1 100 мест в станице Марьянской Красноармейского района и блока начальных классов на 400 мест в Лабинске

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Краснодарское региональное отделение Российских студенческих отрядов (РСО) подписало соглашение с двумя строительными компаниями Кубани о трудоустройстве студентов на социально значимые стройки. Соглашение стало первым шагом к реализации поручения президента РФ о повышении зарплат участникам студотрядов, сообщили ТАСС в РСО.

"В департаменте строительства Краснодарского края состоялось подписание договора о сотрудничестве между Краснодарским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" и строительными организациями ООО "Арт ком" и ООО "Вент-градъ". Ребята будут обеспечены официальным трудоустройством, достойными условиями проживания и питания, компенсацией проезда и полной медицинской поддержкой", - сказали в РСО.

Согласно соглашению, студенты примут участие в строительстве школы на 1 100 мест в станице Марьянской Красноармейского района и блока начальных классов на 400 мест в Лабинске. Все участники отрядов прошли бесплатное профобучение и готовы приступить к работе, отметили в РСО.

Как подчеркнул руководитель краснодарского отделения Вячеслав Подгайный, студенты из стройотрядов будут зарабатывать около 91 тыс. рублей. "Это не просто подработка на лето, а настоящий шанс внести вклад в развитие родного края, стать частью большого дела и приобрести бесценный жизненный и профессиональный опыт", - сказал он.

В Краснодарском крае работают не только строительные, но и медицинские, сельскохозяйственные, педагогические и сервисные отряды. Как отмечают в движении, студенческие отряды становятся для молодежи стартом профессионального пути.

ТАСС - генеральный информационный партнер Российских студенческих отрядов.