Прием документов для участия в выборах главы республики завершится 25 июля

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июля. /ТАСС/. Видеонаблюдение с трансляцией на служебном портале будет организована на 100 крупных избирательных участках на выборах главы Чувашии и в органы местного самоуправления. Об этом сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия республики.

"Для обеспечения прозрачности и открытости избирательных действий 12-14 сентября <…> в помещениях всех 25 [территориальных избирательных комиссий] и 821 [участковой избирательной комиссии] будет организовано видеонаблюдение в форме видеофиксации, в 100 наиболее крупных УИК - видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что члены комиссии утвердили порядок применения в избирательных комиссиях средств видеонаблюдения при проведении выборов главы Чувашии и выборов в органы местного самоуправления.

Прием документов для участия в выборах главы республики завершится 25 июля, в настоящее время заявились шесть кандидатов. Первым выдвинулся глава региона Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия" и будет участвовать в порядке самовыдвижения. Также намерены баллотироваться представитель ЛДПР Константин Степанов, члены партий "Новые люди" и "Зеленые" Максим Морозов и Владимир Савинов, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Ильин, а также самовыдвиженец Виктор Федоров.