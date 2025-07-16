Матвиенко назвала людей главным достоянием ТЭК России

Топливно-энергетического комплекс имеет стратегическое значение для развития экономики, обороны и безопасности страны, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главным достоянием топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России являются люди. Такое мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала на выставке в Совете Федерации.

"Топливно-энергетический комплекс - это не только трубы, шахты, это люди, главное достояние - это люди, которые своим самоотверженным трудом, подчас большими рисками, делают все для того, чтобы в каждом российском доме было светло, тепло и уютно", - сказала Матвиенко.

ТЭК имеет стратегическое значение для развития экономики, обороны и безопасности страны, отметила она.

"Спасибо огромное всем энергетикам, вот этой большой, настоящей профессиональной команде. И отдельная слава и благодарность и вам, Сергей Евгеньевич [Цивилев], министерству и энергетикам за ту большую работу, которую вы ведете в наших воссоединенных регионах. Там, можно сказать, не паханное поле, там надо все с нуля", - отметила Матвиенко.