Прокурор Новосибирского района Александр Феофанов сообщил, что пункт временного размещения находится в местном Доме культуры

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Жители многоквартирного двухэтажного дома в новосибирском поселке Красный Яр, где произошел взрыв, размещены в пункте временного размещения (ПВР) в местном Доме культуры. Об этом сообщил прокурор Новосибирского района Александр Феофанов.

"Жильцы шести квартир, совмещенных с пострадавшими, размещены в ПВР на территории поселка", - сказал он на видео, размещенном прокуратурой региона.

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Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр в 08:30 мск. Взрыв разрушил один из углов дома, снесена часть стены на двух этажах, выбиты стекла. По словам очевидцев, повреждены окна в соседних зданиях. При происшествии погиб один человек, еще один пострадал. Он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщали ТАСС в Минздраве.