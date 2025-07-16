В Москве простились с Юрием Морозом

Режиссера похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Гражданская панихида по актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Юрию Морозу завершилась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент ТАСС.

Десятки поклонников и знакомых пришли проститься с режиссером, принесли ему цветы. Венки прислал коллектив Союза кинематографистов РФ и пианист Иван Рудин. Проститься с режиссером пришли его дочь Дарья Мороз и супруга Виктория Исакова, актеры Павел Деревянко и Анатолий Кот, музыкант Гарик Сукачев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей и многие другие.

Как рассказал журналистам художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, депутат Мосгордумы и народный артист РФ Евгений Герасимов, Мороз хотел обратиться к нему с предложением поставить спектакль.

"Два дня назад мне его заместитель сказал, что он хотел бы спектакль поставить. Я говорю, давай, пусть придет. Конечно, неожиданно было. Я думаю, что у нас наверняка что-то хорошее бы получилось", - сказал он.

В свою очередь продюсер Игорь Толстунов вспомнил, как они вместе работали после учебы во ВГИКе. "На картине Сергея Герасимова в 79-м году на съемках я только в ВГИК закончил, а он, соответственно, получил свою первую роль. Вот, и с тех пор мы жили рядом, работали. Да, он учился потом у Герасимова, мы сделали картину, "Инквизитор" вместе. В общем, его смерть - это ужасно", - сказал он. Продюсер Александр Олейников назвал Мороза главным "организатором кино" своего поколения."Это были 90-е годы. Это был тот самый период, когда было сплошное телевидение. Ни кино, ни театра. И он каким-то образом сумел организовать все наше достаточно уникальное поколение, уникальное в том, что в нем не было возраста. И в этом огромная заслуга, кроме всего прочего, что он сделал в индустрии, в кино как продюсер, как режиссер. Он просто был хороший человек", - сказал он.

После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Оно пройдет в кругу родных и близких режиссера. После Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище. Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля. Как сообщал ТАСС источник в окружении режиссера, у него был рак поджелудочной железы.

О режиссере

Мороз известен по работе над сериалами "Братья Карамазовы" (2008-2009), "Апостол" (2008), "Инквизитор" (2014), "Угрюм-река" (2020). В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Известность получил после роли Тони в мюзикле "Принцесса цирка" (1982).