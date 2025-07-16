В РФ по итогам года могут оценить эффективность мер поддержки семей в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что уже 44 субъекта России приняли решение о поддержке многодетных семей без критериев нуждаемости

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Госдуме предложила по итогам 2025 года оценить эффективность дополнительных мер поддержки семей, которые были введены в 41 регионе РФ, и при положительном опыте распространить их на другие регионы.

"В 41 регионах страны, где на сегодняшний день суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского по итогам 2023 года, по поручению президента до 2030 года предусмотрено 75 миллиардов рублей на поддержку отдельных мер, которые регионы включили в свои региональные программы и, по сути, отрабатывают. Это меры различные, они касаются как прямых пособий социальных, так и жилья. Поэтому мы рассчитываем, что по итогам 2025 года мы вместе с вами подведем соответствующие итоги этих мер, насколько они эффективными оказались, и, возможно, распространим их на другие субъекты Российской Федерации", - сказала она.

Голикова отметила, что уже 44 субъекта РФ приняли решение о поддержке многодетных семей без критериев нуждаемости.