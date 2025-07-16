Пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы девочку выписали из больницы

В Клинике доктора Рошаля сообщили, что полученный ушиб не представляет угрозы для жизни и здоровья ребенка

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, которая была госпитализирована в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля после ДТП с электробусами на Профсоюзной улице в Москве, выписана из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

"Трехлетняя девочка была полностью обследована специалистами, полученный ушиб не представляет угрозы для ее жизни и здоровья. Ребенок уже находится дома", - приводится в сообщении слова исполняющего обязанности заведующего приемным отделением Клиники доктора Рошаля Андрея Гуржела.

Вечером 15 июля на остановке произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. В ходе ДТП пострадали 14 человек.