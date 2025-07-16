На территории аэропорта Уфы открыли новый отель

Он включает в себя 150 номеров, ресторан, лобби-бар, конференц-зал и фитнес-зону

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Новый отель открылся на территории международного аэропорта Уфа, инвестиции в его строительство составили порядка 1,5 млрд рублей. Он позволит повысить качество услуг для пассажиров, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

В церемонии открытия принял участие глава республики Радий Хабиров.

"Такой отель нам давно был нужен. Аэропорт у нас современный, пассажиропоток почти 5 млн человек в год, а гостиница рядом не соответствовала современным требованиям. Новый проект - вклад в развитие инфраструктуры воздушной гавани и в индустрию гостеприимства региона", - приводятся в сообщении слова Хабирова.

Гостиничный комплекс получил название "Небоарт". Здесь разместили около 150 номеров различных категорий, ресторан, лобби-бар, конференц-зал и фитнес-зону. Загрузка гостиницы после технического открытия в июне уже составляет 60%.

Проект реализован компанией "Стройтех", объем вложений составил порядка 1,5 млрд рублей. Инвестор получил меры господдержки, отметили в пресс-службе.