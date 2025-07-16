Мальков выращивают на форелевом заводе

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Более млн мальков каспийского лосося выпустили гидроэнергетики в реки Кабардино-Балкарии (КБР) за период первого этапа искусственного воспроизводства водных биоресурсов в 2025 году. Выращивают рыбу на местном форелевом заводе, сообщили в правительстве республики.

"В реки Черек, Черек Балкарский, Баксан и их притоки отправили более одного млн мальков каспийского лосося - ценного представителя лососевых, который нуждается в защите. Осенью планируется выпустить еще около 940 тыс. мальков в реки региона. Места зарыбления выбирают на основе научных данных об исследовании водоемов", - рассказали в правительстве КБР.

Речь идет о завершении первого этапа искусственного воспроизводства водных биоресурсов в 2025 году, который проводит региональный филиал "Русгидро". Отмечается, что мальков выращивают на форелевом заводе и выпускают, когда они достигают веса 13-20 гр.

За более чем 10 лет республиканский филиал "Русгидро" и Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства выпустили в водоемы КБР более пяти млн мальков каспийского лосося и краснокнижной ручьевой форели.