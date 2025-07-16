По словам председателя Госдумы, ставка по ипотечным кредитам в России плоская и не учитывает различные доходы в субъектах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона.

"Если мы понимаем, что нам надо сделать все, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме - одна, в Москве - другая, в Краснодаре - третья", - сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Он отметил, что ставка по ипотечным кредитам в России плоская и не учитывает различные доходы в регионах. При этом, добавил председатель Госдумы, порядка 40% семейной ипотеки сконцентрировалось в Москве. По словам Володина, необходимо создавать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в регионах.