В ОНФ назвали самые частые схемы мошенников

Согласно докладу Народного фронта, звонки из "банка" и "спецслужб" стали самыми популярными сценариями обмана

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Среди наиболее распространенных сценариев мошенничества - звонки от лиц, представляющихся сотрудниками "правоохранительных органов" (64%), "банков" (61%) и "сотовых операторов" (53%). Это следует из доклада Народного фронта, направленного президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее президент рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в сфере защиты граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать его итоги в Генпрокуратуру до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне этого года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.

"Наиболее распространенные схемы мошенничества по опросам россиян - звонки от "правоохранительных органов", "спецслужб" (64%), от сотрудников "банка" (61%), от "сотового оператора" (53%)", - говорится в документе.

В числе других популярных сценариев - обращения от "руководства", "родственников" или "знакомых" (25% и 24% соответственно), "медицинских организаций" (24%), "управляющих компаний" (23%), "социальных фондов" (18%) и от имени "Почты России" (10%). "Отдельное внимание обращает на себя появление схем с угрозами уголовной ответственности, в том числе за якобы "финансирование ВСУ" - с такими случаями сталкивались 7% участников опроса", - указано в документе.