Их увеличат до уровня регионального прожиточного минимума

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится до уровня регионального прожиточного минимума.

Нововведение коснется девушек, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях.

Сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Прожиточный минимум - это установленный государством минимальный размер дохода, которого должно быть достаточно для того, чтобы человек мог удовлетворить свои основные жизненно важные потребности. С 1 января в целом по России он составляет 19 329 рублей. Авторы инициативы в пояснительной записке указывали, что таким образом суммарный размер пособия составит в среднем 90 202 рубля. Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 сентября 2025 года.