Синоптики распространили в связи с непогодой и экстренное предупреждение

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики на территории Москвы из-за грозы с ливнем и шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с", - пояснили метеорологи, отметив, что подобный уровень опасности действует до 21:00 мск. В Гидрометцентре также напомнили, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Кроме того, синоптики распространили в связи с непогодой и экстренное предупреждение. В нем также отмечается, что в ближайший час с сохранением до 21:00 мск в столице "местами ожидается сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 17 м/с".

В первой половине дня в ряде районов столицы и Подмосковья уже прошла гроза с сильным дождем. Накануне в первой половине дня в Москве и Подмосковье началась гроза, сопровождавшаяся сильным ветром и ливнем. По данным комплекса городского хозяйства столичной мэрии, в ряде районов менее чем за два часа выпала месячная норма осадков, причем больше всего осадков было зафиксировано на севере, востоке, юго-востоке и северо-востоке мегаполиса.