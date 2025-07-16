Совфед одобрил закон о закреплении понятия "студенческая семья"

Согласно документу, студенческая семья - лица до 35 лет включительно, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями), обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования

МОСКВА, 16 июля /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, закрепляющий на законодательном уровне понятие "студенческая семья".

Необходимые изменения внесены в закон "О молодежной политике в РФ", в нем закрепляется понятие студенческой семьи и полномочия федеральных органов власти в этой сфере.

Согласно документу, студенческая семья - лица до 35 лет включительно, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.