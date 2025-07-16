Одобренный закон наделяет правительство соответствующими полномочиями

МОСКВА, 16 июля /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении правительству РФ полномочий по определению порядка формирования перечня одурманивающих веществ и порядка внесения изменений в этот перечень.

Изменения вносятся в закон "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации". Согласно действующим нормам, кабмин может утверждать сам перечень одурманивающих веществ, но механизм определения порядка формирования перечня и порядка внесения в него изменений в законодательстве отсутствует.

Одобренный закон наделяет правительство соответствующими полномочиями.