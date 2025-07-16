СФ одобрил право работодателей участвовать в подготовке студентов колледжей

Кроме того, закон закрепляет демонстрационный экзамен в качестве основной формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет программу профессионалитета в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Это позволит работодателям участвовать в образовательном процессе колледжей и училищ.

Кроме того, закон закрепляет демонстрационный экзамен в качестве основной формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Аттестация будет проводиться с использованием контрольно-измерительных материалов, то есть проходить в условиях и на оборудовании, приближенном к конкретному производству.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.