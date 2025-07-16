По действующему законодательству результаты экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения баллов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции.

По действующему законодательству результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения баллов на экзамене. Теперь не будет включаться в этот срок время участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также периоды выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

Это также касается периодов прохождения военной службы по мобилизации, по контракту с организацией, "содействующей выполнению задач, возложенных на вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ". Также закон затрагивает добровольцев и правоохранителей, выполняющих задачи на указанных территориях.

Как отмечается в пояснительных материалах, до принятия закона граждане, призванные на военную службу (в том числе по мобилизации), поставлены в менее благоприятные условия при поступлении в образовательные организации высшего образования, чем те, кто военную службу не проходили.