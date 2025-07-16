Соцфонд уже одобрил 92% заявок участников СВО на средства реабилитации

Остальные находятся на рассмотрении, отметил глава Социального фонда Сергей Чирков

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 92% заявок участников специальной военной операции на средства реабилитации уже одобрены Соцфондом, остальные заявки находятся на рассмотрении. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

"По сегодняшней информации, 92% заявок ребят на средства реабилитации рассмотрены и одобрены. Естественно, средства реабилитации выделены. Остальные заявки находятся в рассмотрении. Это текущие вещи, поступления и нет сомнений, что также они будут исполнены", - сказал он.

При этом для участников СВО есть особая форма обеспечения, которой нет для других инвалидов, отметил Чирков. "Это проактивная, то есть беззаявительная выдача электронного сертификата на средства реабилитации сразу после освидетельствования медико-социальной экспертизой. То есть, как только проходит освидетельствование, в трехдневный срок нам поступает следствие из медико-социальной экспертизы, и мы выписываем сертификат на весь тот пул мер средств реабилитации, который ему положен, и направляем ему в личный кабинет на госуслугах. И, соответственно, он сразу может этим пользоваться. Поэтому вопрос на особом контроле", - подчеркнул глава фонда.

Также он напомнил о том, что участники СВО могут пройти реабилитацию в центрах Соцфонда. "На текущий момент времени уже к нам поступило 14 200 заявлений и порядка 9 тысяч ребят уже прошли лечение или находятся на лечении", - уточнил Чирков.