Пока площадка для размещения скульптурной композиции готовится

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Памятник детям войны, установленный в центре Красноярска в 2005 году и ставший первым в России, перенесут на новое место - к музею "Мемориал Победы". Об этом ТАСС сообщила заместитель главы Красноярска - руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

"Первый в России памятник детям, которые пострадали во время Великой Отечественной войны, был установлен у нас в Красноярске. <…> Сейчас в связи с реконструкцией особняка семьи Гадаловых в центре города памятник будет перенесен в новое место. Просто так закрыть его на время реконструкции, например, каким-то куполом мы не могли. <…> В следующие три года памятник и три медальона, посвященные дивизиям, которые обороняли Ленинград, будут перенесены к музею "Мемориал Победы" в Красноярске", - сообщила Юрьева.

По словам руководителя департамента социального развития города, в настоящий момент готовится площадка для размещения скульптурной композиции. "Мы надеемся, что уже в сентябре этого года, к дате окончания Второй мировой войны, этот памятник найдет свое место возле музея. <…> После реконструкции особняка Гадаловых памятник вернут на место в центре Красноярска", - пояснили Юрьева.

Двухэтажный особняк купца Николая Гадалова был построен во второй половине XIX века. Первоначально здание использовалось как доходный дом, в нем располагался губернский комиссариат, управление речного пароходства. С 1926 года использовалось как лечебное учреждение. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Отреставрировать особняк должны к 400-летию Красноярска в 2028 году. Памятник детям войны установлен был в Красноярске в 2005 году.