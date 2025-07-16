Председатель Госдумы отметил, что обсуждение вопросов - это правильно, даже если это делается в курилке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину после слов министра о том, что он "сходил покурить".

Ранее Володин заявил, что Минстрой России должен принимать решение исходя из задач демографической политики, а не плана по строительству квадратных метров жилья.

"Только что с комитетом провели соответствующее совещание. Заодно покурить сходил. И обсудили все эти вопросы, очень четко [их] понимаем", - сказал Файзуллин.

"Что касается "покурил", то это плохой пример. А обсудить вопросы - правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое - бороться с собой", - отреагировал на эти слова Володин.