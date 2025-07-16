На площадке мероприятия работала консультационная зона профориентологов и специалистов службы занятости

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Площадки первого молодежного фестиваля "Работай в Якутии" посетили порядка 3 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Светлана Горюшинская.

"Впервые в республике мы проводим молодежный кадровый фестиваль "Работай в Якутии". Задача фестиваля - показать, что именно в Якутии есть большие возможности, рабочие места, проекты, в которых студенты и выпускники могут реализовать свой трудовой потенциал. Посетителями фестиваля стали порядка 3 тыс. человек", - сказала Горюшинская.

В рамках фестиваля состоялся квест-трип "Квартал профессий" - погружение в мир профессий с испытаниями и ценными призами. "В игровой форме наши отраслевые органы власти, предприятия погружают в мир профессий и проводят профориентацию", - рассказала собеседница агентства.

На площадке фестиваля работала специальная консультационная зона профориентологов и специалистов службы занятости. Они помогали составить резюме, консультировали по наличию вакансий и рассказывали о востребованных профессиях на рынке труда.

Фестиваль соответствует задачам нацпроекта "Кадры". Нацпроект поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости - будут открыты новые кадровые центры "Работа России". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.