По словам руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении Чернеги, инициатива создания подобного органа продвигается "на протяжении нескольких лет с известной настойчивостью"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь призывает "консолидированно противостоять" попыткам создания единого государственного органа с монополией в области государственно-конфессиональных отношений по модели советского Совета по делам религий, РПЦ уже неоднократно предпринимала меры по ограничению подобных инициатив на региональном уровне. Об этом на расширенном заседании Экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

"Хотела бы отметить, что в советское время вопросы взаимодействия с религиозными объединениями были возложены исключительно на Совет по делам религий, который грубо вмешивался в деятельность религиозных объединений. Есть обоснованное опасение, что даже ограниченное возрождение функций этого Совета приведет к монополизации одним государственным органом контактов с религиозными объединениями. Данное обстоятельство создаст напряженность в сфере государственно-конфессиональных отношений. <...> Предлагаем консолидированно противостоять любым попыткам возложить на государственные органы монопольные полномочия в сфере координации государственно-конфессиональных отношений", - сказала она.

По словам Чернеги, инициатива создания подобного органа продвигается "на протяжении ряда лет с известной настойчивостью". "Сначала соответствующими полномочиями предлагалось наделить Минрегион России. Затем соответствующие попытки предпринимались в отношении Федерального агентства по делам национальностей, предлагалось это агентство наделить такими полномочиями. И, наконец, два года назад мы узнали о планах Совбеза и администрации президента создать отдельное министерство по делам национальных отношений, к компетенции которого предполагалось отнести вопросы взаимодействия с религиозными объединениями", - уточнила игуменья.

Руководитель правового управления патриархии рассказала об усилиях, предпринимаемых церковью в связи с данными инициативами. "Данные предложения, благодаря личному вмешательству святейшего патриарха, были отклонены. Что, впрочем, не помешало главе ЛНР [Леониду Пасечнику] создать такой государственный орган на уровне региона - мы блокировали эту инициативу. Прошло немного времени, и Республика Дагестан выступила с инициативой внесения в закон о свободе совести соответствующих поправок, направленных на наделение регионов правом создавать государственный орган, решающий вопрос целесообразности государственной регистрации религиозных общин, - и снова <...> мы купировали эти поправки", - отметила она.

"Мы считаем, что сложившаяся в настоящее время практика взаимодействия традиционных конфессий с государственными органами разных уровней доказала свою эффективность и является оптимальной", - заключила Чернега.