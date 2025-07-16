Мэр Москвы подчеркнул, что комплекс будет одним из мощных транспортно-пересадочных узлов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф дали старт проходке левого перегонного тоннеля между станциями метро "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" Рублево-Архангельской линии.

"Продолжаем активно строить новую Рублево-Архангельскую линию метро, которая улучшит транспортную доступность более миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Сегодня запускаем проходческий комплекс от "Рублево-Архангельской" в сторону "Ильинской", которая будет одним из мощных транспортно-пересадочных узлов, разгрузит Новую Ригу и улучшит транспортную доступность в целом в этом районе", - сказал Собянин.

Он отметил, что станция "Рублево-Архангельская" расположится в центре одного из новых деловых центров Москвы "СберСити", в котором будут работать более 70 тыс. человек. "Очень важно, что новый район Москвы формируется по современному", - указал мэр. По его словам, "СберСити" является самым крупным в мире проектом, реализуемым по стандарту "зеленого" проектирования.

"Спасибо Сергею Семеновичу и Москве, мы нашли вариант частного государственного партнерства, который позволит этот уникальный центр здесь реализовать. И можно сказать, я думаю, что это направление превратится в одно из самых интересных для жителей города Москвы", - сказал Греф. По его данным, "СберСити" будет включать 5 км набережной, более 30 км велосипедных и пешеходных дорожек, а треть территории будут занимать сады и парки.

"Это все будет такой подарок жителям города Москвы. Я хочу сказать огромное спасибо мэрии Москвы и Сергею Семеновичу, что только благодаря таким очень быстрым и оперативным решениям, которые принимались, проект находится под личным контролем мэра, нам удается здесь реализовывать самые современные стандарты, которые сегодня еще не реализованы в мире", - заключил Греф.

Строительство "СберСити" ведется в рамках комплексного развития Рублево-Архангельского и охватывает площадь более 460 га. В его рамках планируется возведение около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона "квадратов" жилья, офисы и социальную инфраструктуру.

В новость внесена правка (16:03 мск) - передается с уточнением в четвертом абзаце, верно - более 30 километров велосипедных и пешеходных дорожек.