Голикова: нужно оценить, как жилищные программы влияют на рождаемость

По словам вице-премьера, только на семейную ипотеку в 2024 году потратили 1 трлн рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 3,1 трлн рублей, которые семьи использовали из материнского капитала на улучшение жилищных условий, были направлены на ипотеку. Правительству РФ нужно оценить, как действующие жилищные программы влияют на рождаемость, и, исходя из этого решить, что должно быть донастроено, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Госдуме.

"Наша с вами сейчас общая задача - оценить, как все действующие меры жилищной поддержки взаимно увязаны между собой и как они влияют на семью. Вот что важно, потому что в отдельности они вроде все существуют, их много, и денег много", - сказала она.

По ее словам, только на семейную ипотеку в 2024 году потратили 1 трлн рублей. "За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье, и на ипотеку направлено 3,1 трлн рублей", - уточнила Голикова.

"При этом все говорят, что это не работает, количество квадратных метров на семью, на человека в семье или на то, что можно приобрести за материнский капитал - шесть с половиной квадратных метров. Понятно, что это не стимулирует", - добавила вице-премьер.

Она отметила, что закредитованность семей не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам растет. "Нам очень важно здесь совместно принять меры, которые бы уточняли порядок предоставления семейной ипотеки так, чтобы она реально влияла на рождаемость. И другие меры жилищной поддержки", - пояснила Голикова.

Также в РФ сохраняется проблема, когда при установлении статуса многодетной семьи регионы требуют постоянною прописку в регионе всех членов семьи. Это приводит к тому, что отец, прописанный в другом регионе, не включается в состав семьи и соответственно в удостоверение. И, как следствие, не может воспользоваться не только региональными, но и федеральными мерами поддержки - пойти с детьми бесплатно в музей, купить товар или билет со скидкой. Это нужно устранить, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, она добавила, что 70% тех, кто использует маткапитал на образование, выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани. "Значит, они уезжают со своего места, где они родились, и, как правило, не возвращаются. И меняют свою жизненную модель. И это серьезнейший вызов, с которым нам надо с вами работать", - уточнила она.