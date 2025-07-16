Яак Аллик отметил, что в стране начали сносить крупные памятники, под которыми покоятся невиновные

ВИЛЬНЮС, 16 июля. /ТАСС/. Решения Таллина по переносу советских захоронений времен Великой Отечественной войны были ошибочными. Такое мнение выразил бывший министр культуры Эстонии (1995-1999) Яак Аллик.

"Мы стали убирать памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Началась переоценка Второй мировой войны, и, разумеется, в глазах русскоязычного сообщества это выглядит как крайне безнадежная затея. В конце концов, это ведь были их отцы и деды, которые сражались за правое дело - против фашизма. А мы начали сносить крупные памятники, под которыми покоятся украинские, эстонские и русские парни, лежащие бок о бок, невиновные", - заявил политик в интервью национальному гостелерадио ERR.

В последние годы эстонские власти неоднократно принимали решения о сносе советских памятников и перемещении воинских захоронений, что вызывало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. В марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что современные власти Эстонии ориентируются на гитлеровцев в степени маниакальной русофобии, это роднит их с киевским режимом. По ее словам, "их объединяет стремление сделать "героями-освободителями" [идеологов украинского национализм Романа] Шухевича, [Степана] Бандеру и эстонских головорезов из Ваффен-СС".