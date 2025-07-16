Собянин и Греф осмотрели ход строительства кампуса "Школы 21" Сбера в Москве

Обучение в школе будет бесплатным, отметил глава Сбербанка Герман Греф

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в среду осмотрели ход строительства кампуса школы цифровых технологий от Сбера "Школа 21", расположенного в Рублево-Архангельском на территории смарт-района СберСити.

"Мы занимаемся и делаем этот совместный проект - это не ведомственная школа, не ведомственная история. Это история для всей страны. Работы много, но я думаю, что вы закончите не через год, а через пару месяцев", - сказал Собянин.

Мэр также подчеркнул важность обучения предпринимательству, поскольку без соответствующих навыков невозможно создать успешный бизнес.

"Отсюда в принципе должны выходить самые сильные ребята, самые мотивированные. Все обучение бесплатное. Сергей Семенович, спасибо вам, благодаря вам этот проект так реализуется. Уникальный проект совместный с Москвой. Аналогов я не знаю", - заявил Греф.

Он добавил, что в октябре на территории кампуса планируется провести совместный стартап-саммит Сбера и мэрии Москвы.

"В этом кампусе мы хотим создать среду, которая будет под стать нашему замаху - на новые технологии, на новое обучение. У нас здесь будут трансформируемые кластеры, в которых участники непрерывно будут проходить отборочные "бассейны" (финальный отборочный этап перед поступлением на основное обучение - прим. ТАСС). <...> Здесь постоянно будут идти и отбор, и основное обучение. Причем мы само пространство осмысливаем сейчас так, чтобы оно было модульным, и чтобы оно нашим участникам обучения помогало точно также осмыслить себя как творцов. <...> Здесь будут проходить [обучение] больше 15 тыс. учеников в год по самым разным программам", - пояснил директор "Школы 21" Александр Федяков.

О проекте

Как сообщается в материалах мэрии, "Школа 21" в СберСити станет важной частью образовательной инфраструктуры нового района. Это будет крупнейший кампус в России на тысячу участников, который разместят в современном здании площадью более 40 тыс. квадратных метров с атриумом, эксплуатируемой зеленой кровлей и вантовым стеклянным фасадом. Кампус спроектирован с акцентом на мультифункциональность и возможность адаптации под разные форматы работы. Он будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Проект реализуется совместно с правительством Москвы, "Школа 21" Сбера является одним из ключевых партнеров столичных колледжей в создании современного содержания обучения по ИТ-специальностям, включая курсы повышения квалификации для преподавателей. Добираться на учебу будет удобно - выход со станции метро "Рублево-Архангельское" интегрируют в здание.

Строительство СберСити ведется в рамках комплексного развития Рублево-Архангельского. Проект охватывает площадь более 460 гектаров и осуществляется за счет внебюджетных средств. В планах - строительство порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, офисы и социальную инфраструктуру. В результате в Рублево-Архангельском будет создан новый смарт-район СберСити - первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, формируемая по международным стандартам зеленого проектирования.