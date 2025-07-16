Журавлев может остаться сенатором от Костромской области после выборов

Он вошел в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, поданный в избирком действующим губернатором Сергеем Ситниковым

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев вошел в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, поданный в избирком Костромской области действующим губернатором Сергеем Ситниковым для участия в выборах главы региона. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте избиркома.

В список также вошли генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Кострома" Алексей Исаков и директор школы №1 в Костроме Наталья Пашканова.

Ранее Ситников прошел муниципальный фильтр и представил в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона. Избирком рассмотрит документы и в течение 10 дней примет решение по поводу регистрации. Прием документов продолжится до 18:00 19 июля.

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Костромской области завершилось 8 июля. Заявились пять кандидатов - действующий глава региона Ситников, его выдвинула партия "Единая Россия", заместитель директора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", пенсионер Юрий Миндолин от партии ЛДПР, секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии КПРФ Сергей Шпотин и депутат Костромской областной думы Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".