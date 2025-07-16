Первый зампред комитета Госдумы по экологии считает, что цифровизация, в частности, поможет доказать вину владельцев агрессивных собак

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Введение системы учета домашних животных позволит упростить поиск потерявшихся питомцев и предотвратит уход от ответственности их недобросовестных владельцев. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее кабмин утвердил распоряжение, согласно которому законопроект о введении учета домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года.

"Ненормально, что, потеряв свое животное сегодня, человек вынужден ходить, развешивать объявления по столбам, клеить на остановках. У нас тут цифровизация, у нас тут новые технологии, у нас тут вообще все электронное уже давно, а животных ищут вот так", - сказал парламентарий.

Кроме того, по его словам, введение учета животных позволит предотвратить уход от ответственности их недобросовестных владельцев.

"Ненормально, что пьяный идиот, выгуливающий свою собаку без намордника и ошейника на детской площадке, когда она загрызает ребенка, уходит от ответственности. Потому что любой адвокат ему советует: "Скажи, что не твоя собака была". И все, доказать ничего невозможно. Это неправильно. Он должен сесть в тюрьму, потому что он виноват в смерти ребенка", - сказал Бурматов.

Депутат отметил, что инициатива "назрела давно", законопроекты по учету домашних животных вносились депутатами в Госдуму неоднократно. По словам парламентария, он рассчитывает, что установленный правительством срок рассматривается как предельный, а не как оптимальный.