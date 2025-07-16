В пресс-службе отметили, что сервис "Открытый ДК" можно найти на портале "Дома культуры Подмосковья"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новый цифровой сервис "Онлайн ДК", с помощью которого можно забронировать помещение во дворце культуры для проведения мероприятия, запустили в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Умный ДК" - это принципиально иной подход к организации пространства наших домов культуры. Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, кто имеет желание заниматься, репетировать, мог делать это в удобное для себя время. Для этого мы запустили онлайн-сервис - можно выбрать подходящий тебе дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В пресс-службе отметили, что сервис "Открытый ДК" можно найти на портале "Дома культуры Подмосковья", выбрать удобный дом культуры, необходимый тип помещения и временной интервал. Вдобавок можно подобрать оборудование - от света и звука до музыкальных инструментов и проекторов. Доступны также дополнительные услуги - помощь в организации, техническое сопровождение, звукозапись. В настоящий момент доступно уже более 1,5 тыс. временных промежутков в 250 помещениях.

Воробьев добавил, что в домах культуры также развивается сопутствующая инфраструктура. Кроме того, устанавливаются камеры с искусственным интеллектом, которые повышают безопасность и анализируют загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. В настоящее время в качестве пилотного этапа камеры устанавливаются в 50 самых крупных домах культуры Московской области, позже проект планируется внедрить во всех таких учреждениях.