Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил штрафы за поиск в Сети запрещенных экстремистских материалов, в том числе и с использованием VPN-сервисов. ТАСС поговорил с юристом о новой поправке и о том, что она значит для пользователей интернета

Появились сообщения о новых поправках, инициированных правительством РФ, которые подразумевают штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан за некоторые поисковые запросы. Нововведения одобрили ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Новая статья 13.53, которой потенциально дополнится Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), звучит следующим образом: поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Другими словами, теперь если человек умышленно введет в поисковик запрос из федерального списка экстремистских материалов, то рискует получить штраф. В том числе если использует VPN. Сам документ на момент 16 июля 2025 года насчитывает 536 страниц, и в нем в том числе упоминаются материалы, размещенные в Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Whatsapp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).

Наряду с этим поправка предусматривает административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, операторов, которые не выполняют предписания властей ограничить доступ к веб-ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации, а также за рекламирование услуг подобных сервисов.

Цель нововведений — повысить эффективность регулирования информационного пространства и ограничить возможности обхода существующих запретов на посещение некоторых интернет-ресурсов.

Грозит ли штраф пользователям, имеющим страницы в Instagram, Facebook и Whatsapp, которые упоминаются в федеральном списке экстремистских материалов?

Нет. Как объясняет заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев, судя по доступной на данный момент информации, в целом использование мессенджеров и социальных сетей, пусть и признанных экстремистскими в России, через VPN пока не наказывается.

Административная ответственность будет наступать за конкретный запрос материала, который признан экстремистским, а точнее, уже им является. Кроме того, Соловьев отметил, что едва ли гражданам стоит опасаться штрафов за информацию, которая случайно попала к ним в ленту через неконтролируемые алгоритмы: "Вероятнее всего, ответственность будет наступать не по факту невольного ознакомления с запрещенным контентом, а только в том случае, если пользователь намеренно ищет экстремистские материалы. Однако эти моменты еще предстоит зафиксировать, создать устойчивую норму, которая будет согласовываться с основными правами человека и здравым смыслом".

Могут ли изымать гаджеты для проверки поисковых запросов?

Только если для этого будут весомые основания — например, для того, чтобы составить доказательство для суда. Подозреваемых в нарушении могут попросить предоставить устройства.

Однако опасаться, что к вам на улице подойдут и попросят телефон для ознакомления, не стоит. Скорее всего, поводом подозревать человека в экстремистских запросах могут быть сведения, предоставленные Роскомнадзором и операторами сотовой связи, оперативная информация и заявления других граждан.

Грозит ли штраф гражданам, которые должны искать запрещенные материалы по работе? А тем, кто просто интересуется?

Под действие закона попадают те, кто целенаправленно ищет или получает доступ к материалам, признанным экстремистскими и внесенным в официальный список Минюста. Исключений по профессиональному признаку не предусматривается: журналисты, ученые и другие граждане не смогут свободно искать подобные материалы в интернете. Для их изучения предусматривается особый порядок, связанный с работой в библиотечных фондах.

С другой стороны, обычный поиск информации в Сети ответственности не влечет. Наказание применяется только при доказательстве умысла, то есть осознанного обхода установленных барьеров для получения запрещенных материалов.

Если искать в Сети цитату из запрещенного материала, можно получить наказание? Например, кусок из песни или пьесы

Важной оговоркой в законопроекте является то, что ответственность наступает только в случае умышленного запроса. Таким образом, если пользователь неумышленно, как в описанном случае, наткнется на запрещенный контент, наказание не последует. Другими словами, ответственность наступает для граждан, которые знали о том, что тот или иной контент экстремистский, и все равно пытались найти его в Сети.

Если же в поисковом запросе будет конкретное название из списка экстремистских материалов, а также сопутствующие обстоятельства, свидетельствующие о том, что пользователь понимал, с чем имеет дело, может наступить административная ответственность.

Стоит ли бояться штрафа, если искал экстремистские материалы в прошлом?

Закон обратной силы не имеет. Поэтому наказание может последовать только за действия, совершенные начиная с того числа, когда он вступил в силу. Поэтому нет смысла уже сейчас бежать чистить историю поиска.

Как следить за тем, какие материалы экстремистские?

Незнание закона не освобождает от ответственности. Чтобы точно не попасть впросак, можно сверяться с федеральным списком экстремистских материалов. Однако это не значит, что теперь нужно проверять каждый поисковый запрос. Чаще всего можно заранее предположить, является тот или иной контент экстремистским.

Если материал, который вас заинтересовал, затрагивает, например, темы религиозной или расовой ненависти и терроризма, лучше лишний раз все перепроверить. Но очевидно, что, если вы просто хотите посмотреть милые видео с котиками, никакой опасности нет.

Ждет ли меня штраф за то, что у меня установлен VPN?

Новый закон не предполагает наказания за VPN-сервисы.

Сейчас поправка находится на стадии рассмотрения. На данный момент прошло лишь второе чтение в Госдуме, за которым следует третье, после чего предстоит еще рассмотрение Советом Федерации. "В нынешнем виде в законе существует много белых пятен, — замечает Иван Соловьев. — Его правоприменение нужно доработать и внести ясность, чтобы развеять опасения граждан".

Мария Богрянова, Анастасия Давыденко