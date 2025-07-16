Правительство Молдавии расценило концерт Агутина в Кишиневе как оскорбление

Пресс-секретарь кабинета министров Даниел Водэ, отметил, что концерт проходил рядом с выставкой "Поезд боли" - двумя товарными вагонами, которые выставили в центре города, чтобы помянуть годовщину жертв сталинских депортаций в середине прошлого века

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии расценило концерт Леонида Агутина и других российских исполнителей на балу выпускников в центре Кишинева как "оскорбление коллективной памяти молдаван". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь кабинета министров Даниел Водэ, отметив, что концерт проходил рядом с выставкой "Поезд боли" - двумя товарными вагонами, которые власти выставили в центре города, чтобы помянуть очередную годовщину жертв сталинских депортаций в середине прошлого века.

"Выставка, посвященная молдаванам, пострадавшим в результате депортаций, заслуживает места на площади, и правительство продолжит информировать широкую общественность об этой трагедии. А тот факт, что какой-либо артист не находится в санкционных списках, не означает, что государство поощряет его присутствие на своей территории", - сказал Водэ, усмотрев в выступлении артистов РФ "использование культуры в качестве инструмента пропаганды".

На прошлой неделе на многотысячном концерте для выпускников на центральной площади Кишинева выступили российские исполнители Macan и Basta. Это вызвало резкую критику сторонников президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которая потребовала запретить их выступление, обвиняя их в поддержке СВО и политики России на Украине. Однако тогда Водэ заявил, что они "не представляют угрозы безопасности Молдавии".

Со своей стороны министр культуры Молдавии Сергей Продан, комментируя критику в адрес российских артистов, пояснил, что "в ведомстве не запрашивают заранее список исполнителей, выступающих на частных концертах".

Ранее поддерживающая власти Молдавии общественная организация Progressive community направила письма с требованием запретить выступление Басты, Macan и группы "Руки вверх" в канцелярию Санду, Службу информации и безопасности, министерство культуры, главе администрации Кишинева, в министерство внутренних дел и парламент Молдавии.