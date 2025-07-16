Суд в Британии лишил Эмму Уотсон водительских прав за превышение скорости

Актрису лишили прав на полгода

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Британская актриса Эмма Уотсон, более всего известная по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов про Гарри Поттера, лишена на полгода водительских прав за превышение скорости. Как сообщила газета The Daily Mail, такое решение принял судья Магистратского суда Хай-Уикома, города в графстве Бакингемшир.

Как отмечается, 35-летней актрисе было назначено 3 штрафных балла за превышение скорости, допущенное в Оксфорде. Уотсон ехала со скоростью 38 миль (61,2 км) в час при максимально разрешенной скорости в 30 миль (48,3 км) в час. С учетом того, что с октября 2023 года актриса уже трижды нарушила правила и имела 9 штрафных баллов, она набрала 12 штрафных баллов, после чего последовало лишение водительских прав на полгода.

Помимо этого Уотсон, которая учится в одном из колледжей Оксфорда, была оштрафована на £1 044 ($1,4 тыс.).

Как замечает издание, по совпадению она оказалась второй актрисой из киносаги про мальчика-волшебника, которая 16 июля лишилась на полгода прав и была оштрафована. Тот же суд Хай-Уикома запретил садиться за руль актрисе Зои Уонамейкер, которая исполнила роль мадам Трюк, школьного тренера Хогвартса, в фильме "Гарри Поттер и философский камень" (2001). Как и в случае с Уотсон, 76-летняя Уонамейкер набрала 12 штрафных балов. Ее последним нарушением было превышение скорости на 6 миль (9,7 км) в час в зоне с сорокамильным ограничением скорости.