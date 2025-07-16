В Свердловской области около 1 тыс. детей вернулись в родные семьи в 2025 году

Еще 150 детей обрели приемных родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. детей из семей, которые находились в трудной жизненной ситуации, вернули в семейное окружение в 2025 году в Свердловской области. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в регион.

"За 2025 год, получается, за полгода работы, тысяча детей практически - 982 ребенка - вновь получили семейное окружение. Представляете, тысяча детей, которые были в детских домах - теперь в основном вернулись в свои кровные семьи, потому что семьи смогли справиться с трудной ситуацией. Ну и 150 детей получили возможность воспитываться в замещающих семьях, в приемных семьях", - сказала она.

Она отметила, что в регионе практически в каждом муниципальном округе созданы консилиумы по обоснованности помещения детей в детские дома. Свердловская область входит в число участников пилотного проекта "Вызов", основная цель которого - при помощи семьесберегающего подхода добиться сокращения числа детей, проживающих в организациях государственного воспитания. "Мы видим, насколько Свердловская область действительно качественно включилась в этот процесс", - добавила Львова-Белова.