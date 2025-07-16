Ранее ведущими были заявлены Регина Тодоренко и Милош Бикович

БАКУ, 16 июля. /ТАСС/. Организаторы Международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025, который пройдет 23-26 июля в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку, внесли изменения в программу мероприятия, в том числе и в состав ведущих. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В программу мероприятия, включая состав ведущих, были внесены изменения в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня", - отметили в пресс-службе.

Ранее ведущими были заявлены Регина Тодоренко и Милош Бикович. После внесенных изменений, согласно информации на сайте Dream Fest, мероприятие будут вести народный артист Азербайджана, телеведущий Мурад Дадашев и телеведущая Усния Магеррамова.

29 июня Минкультуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений в связи с событиями в Екатеринбурге. Сразу после этого сообщения организаторы внесли изменения в список выступающих. Первоначально анонсировалось участие российских артистов Егора Крида, Тимати, Клавы Коки, Алсу, Ирины Дубцовой, группы "Руки Вверх!". Нынешний список выступающих исполнителей включает азербайджанских и ряд зарубежных артистов, в том числе Алессандро Сафину, Николь Шерзингер, Ин-Грид, Сандру.

Владельцем Sea Breeze является певец, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN).

Задержания в Екатеринбурге

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х г. г. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне. В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще ряд граждан РФ.

Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.