Всероссийский конкурс "Моя профессия - IТ" открывает прием заявок

Принять участие в конкурсе может любой желающий житель России в возрасте от 12 лет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заявочная кампания на всероссийский конкурс "Моя профессия - IТ" стартовала, проект направлен на поддержку талантливых специалистов в области информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

Конкурс "Моя профессия - IТ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

"В Национальном центре "Россия" в "Пространстве возможностей" состоялась презентация нового сезона всероссийского конкурса "Моя профессия - IТ" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе может любой желающий житель России в возрасте от 12 лет. Основные цели конкурса - популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в IТ-сфере.

"В этом сезоне конкурса "Моя профессия - IТ" планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: "дизайн", "разработка" и "менеджмент". Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта. Спасибо всем партнерам, кто уже подключился к проекту, и, конечно, спасибо каждому участнику - за то, что выбираете развиваться и делать лучше нашу страну", - отметил первый заместитель генерального директора РСВ Геннадий Гурьянов.

К участию в конкурсе приглашают молодых людей, заинтересованных в IТ-сфере: дизайнеров, разработчиков, тестировщиков, аналитиков и других. Организаторами предусмотрены два основных направления конкурса: "школьники" - для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и "специалисты" - для команд от трех до пяти человек - студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет. Топ сильнейших команд региональных этапов будет приглашен к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.