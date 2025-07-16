В Подмосковье поставили оборудование для проведения операций на артериях сердца

Новая медтехника позволит врачам проводить высокоточную оценку состояния сосудов сердца, включая определение степени поражения артерий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оборудование для проведения внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца стоимостью более 143 млн рублей поставили в подмосковные медучреждения в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"При проведении операционных вмешательств, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, важны не только высококвалифицированные специалисты, но и современная медицинская техника, обеспечивающая точность и эффективность лечения. В этом году в наши больницы поступило 6 единиц медтехники необходимой для проведения внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца на сумму более 143,4 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Отмечается, что новая медтехника позволит врачам проводить высокоточную оценку состояния сосудов сердца, включая определение степени поражения артерий. Новые системы поступили в шесть медицинских организаций: МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, а также Мытищинскую, Воскресенскую, Сергиево-Посадскую, Люберецкую и Жуковскую больницы. Еще 12 систем на сумму более 286,7 млн рублей будут поставлены до конца года в Ступинскую, Королевскую, Дмитровскую, Коломенскую, Долгопрудненскую и другие больницы.