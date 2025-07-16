В Тверской области развернули георгиевскую ленту длиной 300 м

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в акции "Лента Победы" поучаствовали около 200 человек

ТВЕРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Участники патриотической акции "Лента Победы" в среду развернули 300-метровую георгиевскую ленту у подножия Ржевского мемориала Cоветскому солдату в Тверской области. В акции приняли участие около 200 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"16 июля на Ржевском мемориале Советскому солдату, который является филиалом Музея Победы, прошла гражданско-патриотическая акция "Лента Победы". <…> У подножия величественного монумента была развернута Георгиевская лента длиной 300 м и шириной 7 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие около 200 человек из "Волонтерской роты" V Дальневосточной смены в патриотическом лагере "Вахта памяти". Активисты почтили память защитников ржевской земли минутой молчания. "Это место является для нас священным. К Ржевскому мемориалу приезжают, чтобы почтить память защитников, которые обеспечили будущее нашей страны. <…> Память, которую мы храним - это дань уважения героям, которые победили нацизм", - сказал губернатор региона Игорь Руденя.

Как сообщила ранее ТАСС пресс-служба Музея Победы, Ржевский мемориал Советскому солдату посетили более 7 млн человек с момента его открытия в июне 2020 года.