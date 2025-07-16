Он сменил на этом посту советского и российского ученого-металлурга Станислава Набойченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Бывшего ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова назначили президентом учебного заведения, сообщили в пресс-службе вуза.

"Виктор Кокшаров утвержден в должности президента университета, - приказ Минобрнауки России", - говорится в сообщении. Ранее эту должность занимал советский и российский ученый-металлург, ректор Уральского государственного технического университета Станислав Набойченко.

Кокшаров стал первым ректором Уральского федерального университета, который был создан в 2010 году при объединении Уральского госуниверситета и политехнического института. До этого был председателем правительства Свердловской области. При Кокшарове университет реализовал несколько крупных проектов, в том числе стал одним из создателей Уральского научно-образовательного центра, создал и запустил Циклотронный центр ядерной медицины, выиграл заявку на проведение Фестиваля студенческих игр, открыл Передовую инженерную школу, в 2025 году вуз завершит возведение нового кампуса, который строится по нацпроекту "Молодежь и дети". Благодаря в том числе этим проектам Уральский федеральный университет вышел на лидирующие позиции по приему абитуриентов в стране, стал участником программы "Приоритет-2030", ежегодно подтверждая свои позиции.