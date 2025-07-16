Соответствующий законопроект внесли в ГД группа депутатов разных фракций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Группа депутатов разных фракций внесла в Госдуму законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили в том числе вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава комитета ГД по просвещению Ирина Белых (все - "Единая Россия").

"Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего", - говорится в законопроекте. Перечень таких профессий определят власти региона.