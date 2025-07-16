Путин: женщины в России рожают первого ребенка в 28-29 лет

На второго ребенка часто не хватает сил, отметил президент РФ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Российские женщины в среднем рожают первого ребенка в 28-29 лет, на второго и третьего ребенка часто не остается сил. Это отметил президент РФ Владимир Путин во время посещения Магнитогорского металлургического комбината.

"Это же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, прежде всего приоритеты женщин: получить образование, потом постобразование. Первый ребенок появляется у женщин в среднем в 29, даже в 28 лет. Потом уже на второго, на третьего не хватает ни времени, ни сил", - сказал глава государства, отметив, что лучше не ждать "манны небесной".