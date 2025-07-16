Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что самым влажным местом в Подмосковье стал Воскресенск

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Еще пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве выпало еще 1/5 от месячной нормы дождей. За сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 5 мм, на Балчуге - 3 мм, Тушино - 8 мм, а больше всего осадков зафиксировано - 18 мм, что составляет 21% от всей месячной нормы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, самым влажным местом в Подмосковье стал Воскресенск, где выпало 21 мм осадков.