Плакаты созданы студенткой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Ольгой Синьковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Плакаты с напоминанием о необходимости бережного отношения к памятникам начали устанавливать в Санкт-Петербурге, первые стенды уже появились в популярных городских локациях - у знаменитых декоративных скульптур сторожевых львов на Дворцовой пристани, а также у памятника Н. М. Пржевальскому в Александровском саду, передает корреспондент ТАСС. Еще один плакат установят у памятника Д. И. Менделееву на Московском проспекте, инициаторами просветительского проекта выступили Музей городской скульптуры, Комитет по культуре и Комитет по госконтролю и охране памятников (КГИОП).

"Форма плаката <…> должна обратить внимание людей на хрупкость монументальной скульптуры, на то, что за ней стоит огромная работа автора, людей, которые занимаются ее содержанием, - Музея городской скульптуры", - сказал председатель КГИОП Алексей Михайлов. По традиции студенты трут "на удачу" перед экзаменом ботинок и нос у фигуры Менделеева, гости Александровского сада садятся на верблюда Пржевальского и трут лапы позолоченных грифонов на Банковском мосту. "Немногие знают, что Львы - это не цельная монолитная скульптура, что это всего лишь оболочка, которую можно легко повредить, если на нее садиться и если по ней стучать", - отметил он.

Плакаты созданы студенткой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Ольгой Синьковой. Весной этого года среди 400 участников она победила в конкурсе графического плаката "Сохранить". Конкурс является продолжением проекта КГИОП "Миссия - сохранить", работы его победителей в пяти различных номинациях, связанных с историей, литературой и искусством Санкт-Петербурга, будут размещаться в городском пространстве как социальная реклама.

"Те плакаты, которые участвовали в конкурсе, они же будут размещены в школах, в высших учебных заведениях. <…> Мимо них невозможно пройти равнодушным, в этом задача их, чтобы обратить внимание и еще раз сказать, что <...> это вред памятнику, это нельзя делать, потому что это ценно, но и за это есть ответственность", - поделился Михайлов. Распространение информации о вреде традиций, связанных с прикосновением к скульптурам, должно остановить губительное воздействие на художественную и историческую ценность, добавил он.

Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде. Основная экспозиция музея - это Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств на площади Александра Невского. Среди филиалов учреждения также музей-некрополь "Литераторские мостки", Нарвские Триумфальные ворота и Мастерская Михаила Аникушина. К числу музейных объектов также относятся Ростральные колонны, Конные группы на Аничковом мосту, ряд городских памятников и более 1,5 тыс. мемориальных досок.