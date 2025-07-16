ИРПО совместно с МФТИ будет проводить повышение квалификации для педагогов СПО, преподающих химию, физику, математику и биологию

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Институт развития профессионального образования (ИРПО), Московский физико-технический институт и Фонд развития физтех-школ подписали соглашение, предусматривающее организацию мероприятий для представителей профессионального сообщества системы СПО в сфере математической и естественно-научной подготовки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ИРПО.

Подписи под документом поставили ректор ИРПО Сергей Кожевников, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов.

"ИРПО совместно с МФТИ будет проводить повышение квалификации для педагогов СПО, преподающих химию, физику, математику и биологию. Практическая часть обучения будет проходить на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, а также в лабораториях Физтех-лицея им. Капицы", - говорится в сообщении.

По словам Кожевникова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, партнерство ИРПО и МФТИ направлено на профессиональное развитие преподавателей естественно-научных дисциплин в системе СПО.

"МФТИ привносит фундаментальную научную базу и инновационные методики преподавания, а ИРПО - проверенные практико-ориентированные подходы и лучшие методические практики. Вместе мы работаем над созданием системы непрерывного профессионального роста педагогов", - сказал он.

В свою очередь Ливанов отметил, что для успешного развития программы "Профессионалитет" критически важно обеспечить высокий уровень преподавания естественно-научных дисциплин.

"МФТИ как ведущий технологический университет обладает необходимыми компетенциями и соответствующей ресурсной базой. Наши академические разработки в сочетании с потребностями реального сектора экономики позволяют выстроить эффективную систему повышения квалификации преподавателей", - считает он.